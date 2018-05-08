Sakarya’nın Hendek İlçesine bağlı Yukarı Hüseyin Şeyh Muhtarı Fikret Aslan mahallesinin meralarını tek başına ıslah etti. 25 Bin TL harcayarak 49 ve 54 ayrı dönüm meralarda çalışma yapan Arslan, yetkililerden meraların bitirebilmek için yardım istedi. Hendek İlçe Tarım Müdürü Erhan Sunman, Ziraat Mühendisi Rasim Kartal ıslah edilen merada incelemelerde bulundu. Muhtar Arslan ıslah çalışmalarını mümkün olduğu kadarıyla kendi imkanlarıyla yaptığını İl Tarım Orman İşletmesi İlçe Tarım Müdürlüğü ve Hendek Belediyesinin katkısının olduğunu belirtti.

"Yetkililerden destek bekliyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yukarı Hüseyin Şeyh Muhtarı Fikret Aslan, "Mümkün olduğunca kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştık. Ama İl Tarım, Orman İşletme, İlçe Tarım’ın ve belediye’nin katkıları ve yardımları oldu. Onlardan büyük yardım aldık. O yardımlarla birlikte bugüne kadar geldik. Ama bize yine araç gereç lazım. Burası tamamen temizleyemedik. İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünden tohum aldık. Mümkün olduğunca burayı sürmemiz gerekir. Bir traktörün bir saat çalışması 150 TL’dir. Bizim gücümüz buna yetmiyor. Biz bir yerden destek bekliyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yetkililerde bize destek olsa daha da güzel olur. Benim çalışmamı içerisine koyarsan 25 bin TL masraf harcadık. Biz kendi imkanlarımızla dozer çalıştırdık, kepçe çalıştırdık. 220 TL saati bu araçların bizim bunları verecek gücümüz yok. Hayvandan önce otlakları açmak lazım. Burada iki mera var biri 54 dönüm diğeri ise 49 dönüm. Bir tane mera bitti diğeri de bitmeyi bekliyor" diye konuştu.