Çift, tandem bisikletiyle bin 500 kilometre yol yapmayı planlıyor. Gülsüm Sayar yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar sorunsuz gidiyor, inşallah bundan sonrasında da sorunsuz bir şekilde atlatırız bu yolculuğu” dedi.

Adana’da tarih öğretmeni 31 yaşındaki Gülsüm Börklüyüce Sayar, teknoloji tasarım öğretmeni eşi 39 yaşındaki Önder Sayar ve 4 yaşındaki kızı Yaprak Sayar ile geldikleri Bolu’da tandem bisiklet ile yaz gezisine çıktı. Yaklaşık bin 500 kilometre yaparak pedal çevirecek olan Sayar ailesi bisiklet ile yaptıkları geziyi Çanakkale’de sonlandıracaklarını söylediler.

“İnşallah sorunsuz şekilde atlatırız”

Sakarya’ya gelerek yaptıkları gezi hakkında açıklamalarda bulunan Gülsüm Sayar, “Yaz dönemlerinde gezmeyi seviyoruz, kışın da geziyoruz ama yaz dönemleri daha rahat bir dönem olduğu için öğretmen olunca bu şekilde kültür gezileri yapmayı tercih ediyoruz özellikle yaz dönemlerinde. Eşim, çocuğum ve ben üçümüz beraber 2016 yılında Karadeniz gezisi yaptık, Samsun’dan Bursa’ya kadar ortalama bin ile bin 300 kilometre tutmuştu. Kızımız o zaman küçüktü ve şimdi bizimle daha rahat hareket edebiliyor. Bu sefer Bolu’dan başladık Abant’ta bir gece kaldık oradan Mudurnu-Göynük-Taraklı tarafından Sakarya’ya geldik. Buradan da ileriye doğru Sapanca tarafından Kocaeli’ye oradan Yalova-Erdek güzergahından Çanakkale’ye ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah bir terslik olmazsa bu şekilde devam edeceğiz. Özellikle yoldaki şoförlerimiz mümkünse bize biraz yol verip yardımcı olurlarsa seviniriz. Sıkıntı yaşayabiliyoruz bazen bisikletimiz ince ama uzun bir araç ve biraz da ağır. Şu ana kadar sorunsuz gidiyor, inşallah bundan sonrasında da sorunsuz bir şekilde atlatırız bu yolculuğu” dedi.

“Bin 500 kilometrelik mesafe planlıyoruz”

Önder Sayar ise yaptığı açıklamada, “Bolu’dan çıktık yola, bisiklet ile Sakarya’ya kadar geldik. Bin ila bin 500 kilometre arasında bir mesafe gitmeyi planlıyoruz. Rampalar ve inişlerde bisiklet yoruluyor, frenlere aşırı basmak lastikleri ısıtarak dış lastiği parçalayabiliyor. Isınma ve soğumadan dolayı teknik problemler yaşayabiliyoruz. İç lastik çok fazla parçalanıyor. Bu sene o problemlere yeni çözümler ürettim. Bisiklette de bazı teknik değişiklikler yaptım ağırlığı kaldırabilmesi için. Pek çok teknik soruna çözüm bulduk. Daha önce eşimle beraber bisiklet kullanıyorduk. Fakat direksiyon hakimiyeti açısından baktığımızda biraz daha benim direksiyon hakimiyetim iyi onun biraz daha zayıf olunca çözüm olarak bu tandem bisiklet modelini bulduk. Şuana kadar da sorunsuz bir şekilde kullanıyor ve yolculuklarımızı sürdürüyoruz. Bisiklet ile tur hayalimiz bizim daha önce şehir içi denemelerimizde rahat bir şekilde kullanmamız ve özgüven kazanmamızın da etkisiyle ve eşimde tarihçi olduğu için, tarihi ve turistik yerlere merakı olduğundan benim bisiklet kullanmam ile onun gezme merakı birleşti ve böyle bir şey çıktı ortaya. Kendimize uzun yola çıkma kararı aldık ve bundan da zevk alıyoruz” diye konuştu.