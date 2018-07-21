Organize Sanayi Bölgesinin döktüğü atık sularla daha önce siyaha bürünen Sakarya Nehri havadan görüntülendi. Kokusu vatandaşları canından bezdiren nehrin bir süredir kirletilmediği görüldü.

Sakarya Nehrinin Söğütlü ilçesinden geçen bölümü, ilçede bulunan 3. Organize Sanayi Bölgesinin(OSB) döktüğü atık sular nedeniyle 6 ay önce siyaha bürünmüş ve durum vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Maksudiye Mahallesi’nden nehre bırakılan atık su, nehrin üzerini siyaha bürümüş ve çevreye yayılan kötü kokudan vatandaşlar oldukça rahatsız olmuştu. Yapılan haber ve ihbarlar ile gündeme gelen nehirden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri numuneler alarak inceleme başlatmıştı. İncelemeler sonrasında Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin deşarj noktası olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından belirlenmişti. Söz konusu Organize Sanayi Bölgesinde bu tesislerden çıkan arıtılmış atık suların OSB yönetimi tarafından toplanarak terfi istasyonu aracılığıyla 3 kilometre uzaklıktaki Sakaya Nehri’ne deşarj edildiği de yetkililerce belirtilmişti.

Daha önceden nehre bırakılan OSB’nin atık suları geçtiğimiz günlerde tekrardan bırakılmaya başlanıldı. Nehrin kötü görüntüsü ve kokusundan rahatsız olan mahalle muhtarı ve halkı konuyu yeniden gündeme taşıdı. Nehre deşarj edilen atık su, haberlerde geniş bir yer aldıktan sonra bir süredir Sakarya Nehri’ne bırakılmıyor. Olayın yaşandığı Maksudiye Mahallesi’nden nehre bırakılan atık suyun bölgesi ise havadan görüntülendi. Nehrin bir süredir kirletilmediği görüldü.