(Özel) Sakarya 19. yılında depremin izlerini sildi

Arnavutköy Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Deniz Gök yaptığı açıklamada, “Depremi anmak kadar, anlamakta bizim için önemli” dedi.

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi sonrasında Sakarya’da depremden 19 yıl sonra depremin izlerini sildi. Sakarya AFAD ekipleri’de kuruluşları olası afete karşı sıkı hazırlıyor. Arnavutköy Belediyesi 20 kişilik ekiple Sapanca ilçesinde bulunan AFAD tatbikat alanında olası afetlere karşı eğitim aldı. Zorlu eğitimlerden geçen personeller eğitimi tamamladı.

“Depremi anlamakta bizim için önemli”

Marmara depreminde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Arnavutköy Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Deniz Gök, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümü. Tabi Türkiye’nin her yerinde depremi anma etkinlikleri düzenleniyor. Depremi anmak kadar, anlamakta bizim için önemli. Depremi anlamak dediğimiz şey ise, bundan sonra ki bu tür büyük afetlere hazırlıklı olmak. Ve yaşanabilecek her türlü felakete karşı bir vatandaş olarak, devletin kurumları olarak hazırlıklı olmak. Arnavutköy Belediyesi olarak hazırlıklarımız afet, müdahale döngüsü içerisinde devam etmekte. Bu kapsamda risk azaltma faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz bünyesinde gönüllülük esasında kurduğumuz ARKUR diye tanımladığımız Arama Kurtarma Ekibimiz var" dedi.

Tamamen gönüllülük esasına göre kurulan ekibin çalışmalarından bahseden Gök, "Bildiğiniz üzere afet anında ilk 72 saat dediğimiz altın saatler diye bir kavram var. Bu altın saatlerde kesinlikle Dünya’nın hiçbir yerinde afette profesyonel ekiplerin ulaşması beklenilmiyor. Afetzedeler, kazazedeler bu 72 saatlik süre içerisinde tamamen kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar. Bu 17 Ağustos depreminde de böyleydi, bundan sonraki afetlerde de bu şekilde olacak. Burada gönüllü ekibimiz arama-kurtarma eğitimi almakta. Bu arkadaşlarımız normal hayatlarında belki de evlerinde bir delme işi olduğunda usta çağıran insanlardı, ama burada söz konusu hayat kurtarmak olduğu için betonu nasıl kırdıklarını, deldiklerini görüyoruz. Bu anlamda öncü kurum olan AFAD’ın da desteğiyle ARKUR ekibimiz her türlü arama-kurtarma eğitimlerini gerçekleştirdiler. Burada ki eğitim sürecinde; enkaza yaklaşma yöntemleri, arama yöntemleri, tehlikeli maddeler eğitimi, bina ve alan sektörlemesi, kurtarma teknikleri ve enkaz güvenliği ile ilgili bilgiler aldılar. ARKUR olarak yaklaşık 20 personel ile burada eğitim görmekteyiz. Görmekte olduğumuz eğitimler sonrasında uygulamalı olarak bir tatbikat gerçekleştirecek" diyerek Marmara depremine hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğini sözlerine ekledi.

“Biz bu işi gönüllü olarak ve severek yapıyoruz”

Belediye’de personeli Arif Ziya Ar ise yaptığı açıklamada, “Burada yaklaşık 1 haftadır eğitim alıyoruz. Birçok bilmediğimiz konuları pratikle birlikte burada öğrendik. Eğitimlerimiz akıcı, yorucu gerek güneşin altı gerekse tozun, toprağın içerisinde geçiyor. Ama biz bu işi gönüllü olarak ve severek yapıyoruz. Eğitimlerimiz askerliğe benziyor, zor ama aynı zamanda zevkli. Zaten bu işi gönülden istiyoruz. Afetler hepimizin yaşayabileceği bir durum. Hepimizin ailesi, çocuğu var. Deprem ülkesiyiz, Türkiye’de yaşayan herkesin bu temel bilgileri bilmesi lazım. Herkesin bir şekilde küçükte olsa bu konuda eğitim alması gerekli” diye konuştu.