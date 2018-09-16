(Özel) Sakarya'da geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamasına ilgi yoğun

Türkiye'de tamamlayıcı tıpta ilk uygulama merkezi Sakarya'da açıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde hizmete giren Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezinde hacamat olarak bilinen kupa uygulaması, sülük, akupunktur, proloterapi uygulaması yapılıyor. İki ayrı odada vatandaşlara hizmet verilen uygulamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tamamlayıcı Tıp Merkezine gelen vatandaşlar, uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getirdiler. Tamamlayıcı tıp uygulamalarından sonra birçok yaşadığı sıkıntıdan kurtulduğunu aktaran Ümit Aralp, “Benim uzun süreden beri sağlık problemlerim vardı. Bu süre içerisinde 15-20 kilogram kadar almıştım. Bununla ilgili bir araştırma yaptım ve Türkiye'de birkaç hastanede tamamlayıcı tıbbın uygulandığını okudum. Araştırarak ve bir yakınımın da vasıtasıyla burayı buldum. Kasım ayından beri buraya geliyorum, şuan 7 kilo verdim. Aynı zamanda bel fıtığı problemlerim vardı, ağrılarım vardı, oturup kalkarken ve yürürken çok zor hareket ediyordum. Doktorların yaptıkları uygulamalar ve yaşam şeklimi de değiştirerek şuan sağlığıma kavuştum. Akupunktur ve hacamat yapıldı bu süreç içerisinde. Doktorlarımız bünyesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan son derece sağlıklı koşullarla bunlar burada uygulanmış oldu. Şuanda sağlıklı ve mutluyum” dedi.

"Hacamat ile en büyük şifayı buldum"

Uyku sorunu nedeniyle geldiği merkezde akupunktur yapıldığını anlatan Ercan Çakıral ise, “Geçen yıl Haziran ayında gelmiştim bir yakınımın tavsiyesi ile. Çok şiddetli kusmalarım, uykusuzluklarım vardı, hiçbir şekilde uyuyamıyordum. Uyumak için uyku ilaçları ve antidepresan haplar kullandım, sadece birkaç saat uyuyabilmek için. Bu ilaçları kullanmama rağmen uyuyamıyordum. Daha sonrasında tamamlayıcı tıp uygulamasını tavsiye ettiler. Geldim ve geldiğim ilk gün akupunktur yapıldığı esnada uyumuşum. Ben uyuduğumu hatırlamıyorum, 40 gün uykusuzluktan sonra yarım saatlik uyku uyku gibi gelmedi bana. Benim rahatsızlıklarım 5-6 ay kadar sürdü. Bu 5-6 ay kadar süren rahatsızlığım içerisinde hacamat ile en büyük şifayı buldum açıkçası. Uykularımın düzene girmesinin en büyük sebebi hacamat. Her hacamat yapıldığında ruh sağlığım bir kat daha yerine geldi. İnanın o kadar kötü günler geçirdim ki, tabii bu süre zarfında tamamlayıcı tıp merkezine gelip giderek o kötü günleri atlattık. Ücreti konusunda çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Çok komik rakamlar, yani beni intiharın eşiğinden döndüren bir hekime verdiğim paranın karşılığını her türlü aldım ve sonuna kadar da helal olsun” diye konuştu.

"Herkese bu uygulamayı tavsiye ediyorum"

Hacamatın etkisini hem ruhsal hem de bedensel olarak hissettiğini ve herkese bu uygulamayı tavsiye ettiğini dile getiren Hilal Baytaş, “Tamamlayıcı Tıp Merkezine 2017 yılı Ağustos ayı gibi başvurdum. Panik atak gibi bir rahatsızlığım vardı, uzun yıllar ilaç tedavisi gördüm. Sonuç alamadığım için buraya başvurdum. Burada da yaklaşık 5 kupa yani hacamat tedaviyi aldım, 3 tane de akupunktur tedavisi aldım. Günlük olarak 7 yıl boyunca ağrı kesici kullanıyordum, baş ve vücut ağrılarım vardı. Aslında onları şikayet olarak dile getirmeme rağmen bu tedaviler esnasında o şikayetlerimin de geçtiğini fark ettim ve ilaç kullanmamaya başladım. Panik atak için kullandığım antidepresan ilacını da günde iki seferdi, bire düşürdü doktorum. Ve hacamatın etkisini hem ruhsal hem de bedensel olarak hissediyorsunuz. O yüzden herkese bu uygulamayı tavsiye ediyorum. Sağlıklı insanların bile yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulamaların Türkiye genelindeki tüm hastanelerde yaygınlaştırılmasını istiyorum. Sadece birkaç hastane ile kısıtlanmaması gerek. Çünkü benim gibi birçok hasta insan var. Psikolojik hastalık çok fazla gündeme gelmiyor. Bedensel ve fiziksel hastalıklar daha çok gündemde ama bu tür hastalıkların tedavisinde hacamat ve akupunktur çok etkili bir tedavi. Bunun daha çok geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını istiyorum Türkiye genelinde” şeklinde konuştu.