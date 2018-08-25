(Özel) Sakarya’nın en yüksek noktasında şehitler dualarla anıldı

Anma programında şehitler için bol bol dua edildi.

Sakarya’nın en yüksek kesimi olan Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi yaylasında şehitleri anma programı düzenlendi. Geleneksel hale gelen ve bu sene 14’üncüsü düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı. Öğlen namazıyla başlayan anma program Kuran-ı Kerim tilaveti başladı. Daha sonra bu zamana kadar şehit olanlara bol bol dua edildi. Anma programı yapılan ikramı ile sona erdi. Hendek Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz katılım gösteren herkese teşekkür etti.

"Şehitlerimize bol bol dua ettik"

Şehit anma programına katılan ve Dikmen Mahallesinde ikamet eden Ali Ak yaptığı, "Bu köyde ikamet ediyorum. Burada Dikmen köyümüzün şehitliği var. Şehitlerimiz burada yatıyor. Her sene yaptığımız anma programını bu senede tekrarlamak için buraya geldik. Burada bol bol dua ettik. Şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum" dedi. Yeter Akdağ ise, "Şehitlerimizi anmak için geldik. Burada namaz kıldık, bol bol dua ettik. Şehitlerimize bol bol dua edelim. Allah herkesi şehitlik mertebesine ulaştırsın" diye konuştu.