Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde oturan güreş antrenörü 73 yaşındaki Hamdi Yılmaz ve 66 yaşındaki eşi Seyhan Yılmaz, yazın kendilerini ziyarete gelen akrabalarının eğlenmesi için bahçelerinde ’Survivor’ parkuru oluşturdu. Ağaçların arasına ip gerilmesinden maden sularının vurulmasına kadar birçok alanda yarışan yaşlı çifti torunları videoya çekti. Yakınları tarafından sosyal medyaya atılan video izlenme rekoru kıran çift İHA’ya konuştu. Hamdi Yılmaz, yapılan yarışmayı eşinin hakkıyla kazandığını belirtti.

Yakınlarının iknası üzerine yarıştıklarını belirten Seyhan Yılmaz, “Çoluk çocuk hep birlikte teyzeleriyle birlikte bahçemizde bir parkur hazırladılar. Herkes yarıştı, çocuklarımız, torunlarımız, gelinler ve kızlarımız. En sonunda da anne-baba sizde sizde yarışın diye ısrar ettiler. Ben de beyime yarışalım dedim. Yarışma sonunda ben onu geçtim. Yarışma alanımızda şişeler vardı, ağaçların arasına gerdiğimiz iplerin altından geçerek biz burada kendi aramızda eğlendik. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler geçen sene bu zamanlarda çekilmişti” dedi.

“Hayatımı ona hediye ettim ben”

Yarışma sonrasında kazanan eşine hediye almadığını ancak hayatını eşine hediye ettiğini dile getiren Hamdi Yılmaz ise, “Çoluk çocuk bahçede yarışma alanı kurmuşlar kendi çabalarınca. Kendi aralarında yarıştılar, ben seyrediyordum onları. Daha sonrasında hadi anne-baba sizde yapın derken bizi galeyana getirdiler. Daha sonrasında hanımla birlikte bizde yarıştık. Bir sene oldu aşağı yukarı o görüntülerin çekildiği. Bahçede parkurlar hazırladı kızlarım. Ağaçların arasına ipler gerdiler, tahtaların üzerine maden suyu şişelerini dizdiler, toprağa kazıklar çaktılar. Bizde parkurun sonunda o kazıklara halkaları attık. İplerin altından geçtik, tabii hanım çabuk geçti, ben üzerinden geçtim. Göbeğimiz çıktı tabii, eskisi gibi değiliz. Neticede o şekilde sonlandırdık yarışı. Hanım şampiyon oldu, bileğinin hakkıyla kazandı. Şampiyonluğu için hediye almadım ama hayatımı ona hediye ettim ben” diye konuştu.