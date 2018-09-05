Özel Yetenek sınavı sona erdi

Resim, Seramik ve Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerinde öğrenim görmek isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği sınav, 4 Eylül Salı günü iki oturumda yapıldı.

Sınava başvuran adaylara, jüri tarafından belirlenen bir konuda adayın hayal gücünü ve tasarım yeteneğini sınayan bir çalışma yaptırıldı. Özel Yetenek Sınavına bu yıl 120 aday katılırken, Resim, Seramik ve Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerine toplam 80 öğrencinin kabul edileceği belirtildi. Merkez Kütüphanede yapılan sınavın sonuçları ise aynı gün fakültenin internet adresinde duyuruldu.