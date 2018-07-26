(Özel) Yılın ilk üzüm hasadı Sakarya’da başladı

Meyve ve sebzeleriyle ünlü Pamukova ilçesinde üzüm üreticiliği de giderek artmaya başladı.

Halk arasında beyaz ve siyah üzüm olarak bilinen beyaz inci ve siyah ilkeren üzümlerinin hasadına Sakarya’nın Pamukova ilçesinde başlanıldı. Çiftçinin yüzünü güldüren beyaz üzümün çıkış fiyatı 1,7 ile 2 lira arasında iken siyah üzümün fiyatı ise 1 ile 1,8 lira arasında kalitesine göre değişiyor. Sakarya’nın Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hasan Yıldız isimli vatandaş bu seneki üzümlerin biraz olsun yüzlerini güldürdüklerini belirterek, “Çok şükür bu seneki üzüm çiftçilerimizin biraz olsun yüzünü güldürüyor. Şu anki mahsul iyi durumda. Üzümlerimizin kaliteli olması da emeklerimizin karşılığını çok olmasa da karşılıyor. Şu an topladığımız üzümler ilk çıkanlar. Önümüzdeki haftalarda diğer cins üzümlerimizi de toplamaya başlayacağız” dedi.

Pamukova çevresine bir hal ve soğuk hava deposunun kurulması isteğini de dile getiren çiftçi Yıldız, “Pamukova meyve ve sebzeleri ile halkımızın sofralarında olmaya devam edecek. Ancak Pamukova çevresinde devletimize ait bir hal ve soğuk hava deposu bulunmuyor. Bu da bizim pazarımızı olumsuz etkiliyor. Büyüklerimizden ricamız Pamukova gibi önemli yetiştiricilik yapılan bir yere devletimize ait hal ve soğuk hava deposu yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.