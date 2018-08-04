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04 Ağustos 2018 12:07

(Özel) Yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin önünde yüzen yunuslar adeta tekneyle yarıştı.

(Özel) Yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı

04 Ağustos 2018 12:07

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar renkli görüntüler oluşturdu.


Yakup İnci komutasındaki bir grup olta balıkçısı balık avlamak için Sakarya’nın Karasu ilçesi Yenimahalle mevkiinden Karadeniz’e açıldı. Bir müddet sonra yaklaşık 10 yunus, balıkçı teknesine yaklaşıp uzun süre eşlik etti. Dost canlısı ve oyun meraklısı oldukları bilenen yunuslar, denizin ortasında bulunan balıkçı teknesini takip ederek, teknenin çevresinde sahneledikleri hareketlerle adeta şov yaptı. Yunusları gören balıkçılar da teknenin hızını düşürerek yunusları cep telefonuyla kaydetti. Adeta tekne ile yarışan yunuslar renkli görüntülere sahne oldu.


Yunusları cep telefonuyla görüntüleyen balıkçı Yakup İnci ise ilk kez böylesi bir manzara yaşadığını, insan canlısı yunusların kendilerini heyecanlandırdığını ve yunusları seyretmenin keyif verici olduğunu söyledi.




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