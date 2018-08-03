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03 Ağustos 2018 13:07

Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Geyve ilçesi üzerinde bulunan ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

03 Ağustos 2018 13:07


Yangın, dün akşam saatlerinde Geyve-Pamukova yolu üzeri Karaçam mevkiinde bulunan ahşap palet fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonrasında dumanları fark eden işçiler ve çevredeki vatandaşlarca yangına müdahale edilmek istenildi. Yangın kısa sürede büyüyerek alevler paletlere sıçradı. Ahşap paletlerin alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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