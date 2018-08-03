Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın, dün akşam saatlerinde Geyve-Pamukova yolu üzeri Karaçam mevkiinde bulunan ahşap palet fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonrasında dumanları fark eden işçiler ve çevredeki vatandaşlarca yangına müdahale edilmek istenildi. Yangın kısa sürede büyüyerek alevler paletlere sıçradı. Ahşap paletlerin alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.