Panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Takla atan panelvanda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 03.00 sıralarında D-100 karayolu, Dörtyol mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 54 ABD 020 plakalı panelvan, Dörtyol mevkii, Adapazarı sapağında 54 ZF 617 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters istikamete dönerken, panelvan da taklalar atarak yoldan çıkıp yeşillik alana savruldu. Kaza sonucu otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen sürücü ile yanındaki yolcu ve panelvanda sıkışan 1 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panelvanda sıkışan yaralı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan panelvanda alkol şişelerine rastlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.