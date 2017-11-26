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26 Kasım 2017 13:50

Park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

26 Kasım 2017 13:50


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi’nde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede otomobili kaplarken durumu fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.


Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.




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