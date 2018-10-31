Pastaneye giren çarşaflı kadın tırnakçılık yaptı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir pastaneden alış veriş yapan kadın tırnakçı çıktı. Yaşanan tırnakçılık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastaneye gelen çarşaflı kadın kasiyerden 4 adet kola istedi. Kasiyerden kolaları alan kadın karşılığında kasiyere 200 TL uzatarak para üstünü aldı. Çarşaflı kadın bu esnada ben Suriyeli kolası istemiştim diyerek kolaları geri vermek istedi. Kolaları ve para üstünü geriye verip 200 TL'sini geriye alan çarşaflı bayanın aldığı para üstünden 100 TL'yi vermediği yaptığı anlaşıldı.

Daha sonra dükkandan çıkan kadın kayıplara karıştı. Yaşanan olay iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının dükkana gelmesi parayı uzatması ve el çabukluğuyla para aldıktan sonra tırnakçılık yapması gözüküyor.