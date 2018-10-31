İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pastaneye giren çarşaflı kadın tırnakçılık yaptı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir pastaneden alış veriş yapan kadın tırnakçı çıktı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir pastaneden alış veriş yapan kadın tırnakçı çıktı. Yaşanan tırnakçılık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastaneye gelen çarşaflı kadın kasiyerden 4 adet kola istedi. Kasiyerden kolaları alan kadın karşılığında kasiyere 200 TL uzatarak para üstünü aldı. Çarşaflı kadın bu esnada ben Suriyeli kolası istemiştim diyerek kolaları geri vermek istedi. Kolaları ve para üstünü geriye verip 200 TL'sini geriye alan çarşaflı bayanın aldığı para üstünden 100 TL'yi vermediği yaptığı anlaşıldı.


Daha sonra dükkandan çıkan kadın kayıplara karıştı. Yaşanan olay iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının dükkana gelmesi parayı uzatması ve el çabukluğuyla para aldıktan sonra tırnakçılık yapması gözüküyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.