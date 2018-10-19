Perte araçlara lüks araçların motor numaraları takan baba oğul yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya başta olmak üzere yurt genelinde kaza yapan, yanan veya başka şekillerde perte çıkan araçların motor numaralarını, yabancı ülkelerden benzer model ve yıldaki lux araçları getirerek motor numaralarını değiştiren ve piyasaya süren baba U.Ç.(58) ve O Ç.(34) ile E.Ç.(29) isimli oğlu toplam 3 kişi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetin uzun süren takibi sonucu yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 46.96 gram skunk, 60.67 gram esrar, 1,61 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap içiminde kullanılan çok sayıda aparat ve yüklü miktarda para ele geçirdi.

Ayrıca Bulgaristan ve Gürcistan gibi ülkelerden getirilen 7 adet lüks otomobil ile 1 adet araç motoruna da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin 3 şahıs adliyeye sevk edildi.