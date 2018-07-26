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26 Temmuz 2018 13:54

Pet-Shop sahiplerine sertifikalı eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Ev ve Süs Hayvanları Üretimi ve Satışı yapan işleri sahiplerine ‘Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri’ başlıklı sertifikalı eğitim semineri verildi.

Pet-Shop sahiplerine sertifikalı eğitim

26 Temmuz 2018 13:54


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. ‘Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri’ başlıklı eğitim semineri Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve iş yerleri sahiplerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında gerçekleşti. Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü Sakarya İl Müdürlüğünden Cansel Aksoy ve Tarım İl Müdürlüğünden Ahmet Yurdakul’un konuşmacı olarak konuk olduğu eğitime, işleri sahibi çok sayıda vatandaş katıldı. Veteriner Hekimleri Nagihan Yaman, Leyla Ermiş ve Ahmet Safa Yıldırım hayvan bakımlarından hastalıklarına kadar çeşitli konularda sunum yaparak katılımcıların sorularını cevapladı. Tüm gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları teslim edilerek program sonlandırıldı.


Eğitim hakkında açıklama yapan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Nagihan Yaman, “Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce işleri sahiplerinin katıldığı ‘Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri’ başlıklı eğitim semineri düzenledik. Veteriner hekimlerimizce katılımcılara 8 saat süren eğitim boyunca pet hayvanlarının bakım, besleme, barındırma şartları, yasal mevzuat, kanun ve yönetmelikleri içeren detaylı bilgiler sunduk. Aynı zamanda eğitimimize katılan ev ve süs hayvanları satışı yapan tüm işleri sahiplerine iş yerlerinin ruhsatlandırılmasında gerekli sertifikalarda tarafımızca verildi. Umuyoruz ki gerekli denetimler ve eğitimler sonucunda pet hayvanları daha sağlıklı ve doğal koşullarda yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler” dedi.




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