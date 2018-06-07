Polis ekipleri çalıntı motosikletlere karşı uygulama yaptı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin ana caddeler, kapalı yer, suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu seferde çalıntı motosikletlere yönelik denetim ve uygulama yaptı. Polis ekipleri yaptıkları denetim ve uygulamalarda 16 çalıntı motosiklet ve ekobis, 37 tescilsiz motosiklet, 2 hurdaya ayrılmış motosiklet ile, 16 ehliyetsiz motosiklet kullanan şahıs yakalandı. Yapılan şok uygulamalarda ise Adapazari ilçesinden çalıntı kaydı bulunan 7 adet motosiklet ile 2 adet ekobis, Serdivan İlçesinden çalıntı kaydı bulunan 1 Adet Ekobis , Arifiye ilçesinden çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet, plakası olmayan, şase numarası ve motor numaraları kazınan 1 motosiklet, Karasu ilçesinden çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet ,Erenler ilçesinden çalıntı kaydı bulanan 2 motosiklet ile toplam 10 şahıs yakalandığı belirtildi.