Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 14:55

Polis ekipleri çalıntı motosikletlere karşı uygulama yaptı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalıntı motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri çalıntı motosikletlere karşı uygulama yaptı

07 Haziran 2018 14:55


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin ana caddeler, kapalı yer, suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bu seferde çalıntı motosikletlere yönelik denetim ve uygulama yaptı. Polis ekipleri yaptıkları denetim ve uygulamalarda 16 çalıntı motosiklet ve ekobis, 37 tescilsiz motosiklet, 2 hurdaya ayrılmış motosiklet ile, 16 ehliyetsiz motosiklet kullanan şahıs yakalandı. Yapılan şok uygulamalarda ise Adapazari ilçesinden çalıntı kaydı bulunan 7 adet motosiklet ile 2 adet ekobis, Serdivan İlçesinden çalıntı kaydı bulunan 1 Adet Ekobis , Arifiye ilçesinden çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet, plakası olmayan, şase numarası ve motor numaraları kazınan 1 motosiklet, Karasu ilçesinden çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet ,Erenler ilçesinden çalıntı kaydı bulanan 2 motosiklet ile toplam 10 şahıs yakalandığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç