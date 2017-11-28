Prof. Dr. Çelik uyku ile ilgili açıklamalarda bulundu

Dr. Yahya Çelik, normalden az uyuyan insanlarda kilo almaya, depresyona ve diyabete eğilimin arttığını belirterek, “Yetişkinler için normal uyku süresi 6-8 saat arasındadır” dedi.

Dr. Yahya Çelik, uyku ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yahya Çelik, uykunun insan sağlığı için bilinenden çok daha önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Uykusuzluk önü alınmaz sorunlara yol açabilir. Birkaç gün arka arkaya uykusuz kalmak ölümle eşdeğerdir. İki gün, üç gün uyumazsanız ciddi psikiyatrik problemlerle ardından ölümle karşı karşıya kalabilirsiniz. Uykunun süresi hep tartışıla gelmiştir ama normal bir uyku süresi 6 ile 8 saat arasındadır” dedi.

“Uyku apnesi bilinenden daha yaygın”

Düzensiz uykunun cinsel isteksizlikten, uykuda felç geçirmeye hatta kalp krizine neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Çelik, ‘uyku apnesi’ hastalığının fazla bilinmemesine rağmen, çok yaygın olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çelik, "Bize başvuran hastaları sorgularken saat kaçta yattığını, akşam yatağa yattığında uyuyup uyuyamadığını, sık sık uyanıp uyanmadığını, tuvalete kalkıp kalkmadığını, sabah zinde kalkıp kalkmadığını, uykudayken nefes açlığı yaşayıp yaşamadığını öğrenmemiz gerekiyor. Bir insanın nefesi uykuda duruyorsa, bu nefes durmasının sıklığı ve şiddeti de önemlidir. Bu şikayeti olan insanlar uykuda kalp krizi geçirebilir. Uykuda kalp ritim problemi yaşayabilirler. Uykuda felç geçirebilir ve kimse de bunun farkına varmaz. Bunun için özellikle kilo problemi olan, kilo veremeyen ve tansiyonu kontrol altına alınamayan hastaların, uyku apnesi sendromu açısından sorgulanması gerekir” diye konuştu.

“Uyku hijyeni çok önemli”

İyi bir uyku uyuyabilmek için uyku hijyenine dikkat etmek gerekir diyen Prof. Dr. Yahya Çelik, “Akşam saatlerinden sonra çay, kahve, uyarıcı içeren enerji içecekleri kullanılmamalıdır. Yatağa uykunuz geldiği zaman girmeniz gerekir. Yatak odasında televizyon olmamalıdır. Yatak odasında derin felsefi kitaplar okunmamalıdır. Konsantrenizi bozacak, uykudan uyandıracak olan olaylardan uzak durulması gereklidir. Ortamın karanlık olması önemlidir ve yatak ergonomik açıdan iyi olmalı. Hastalarımız sırt üstü değil; yan yatmalıdır. Akşamları alkol alınmaması gerekir. Tedavinin başlangıcında hastalarımızın adapte olması zordur; ancak kaliteli bir uyku uyumaya başladıklarında tansiyonları düşer, daha rahat kilo verirler, baş ağrılarından kurtulup, sağlıklı ve zinde olurlar” şeklinde konuştu.