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29 Mayıs 2018 16:24

Prof. Dr. Koç, Çınaraltı Sohbetlerinde sevenleriyle buluştu

Kaleme aldığı düşünce yazılarının yanı sıra şiirleriyle de her kesimden okuyucunun beğenisini toplayan Prof.

Prof. Dr. Koç, Çınaraltı Sohbetlerinde sevenleriyle buluştu

29 Mayıs 2018 16:24

Dr. Turan Koç, Çınaraltı Sohbetleri kapsamında Serdivan’da sevenleriyle buluştu.


“Medeniyet” teması ekseninde gerçekleşen söyleşi programında şiirlerinden kesitlerle katılımcıları aydınlatan Prof. Dr. Turan Koç, hakikat algısı ve varlık tasavvurları konusundaki düşüncelerine de değinerek medeniyetin şiirle kurulduğunu ve ancak onunla ilerleyip, yükselebileceğini söyledi. İslam’ın estetik değer telakkisinin, onun bağlı olduğu hakikat anlayışı ile çok sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koç en güzel bir şekilde yaratılmış olan insanın; duygu, düşünce, idrak, sezgi ve ilhamlarını ifade edebilmesi için “ilahi sanatçı” tarafından çeşitli yetilerle donatıldığını belirtti.


Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Çınaraltı Sohbetleri’ne 29 Mayıs Salı akşamı Fatih Andı ile devam edileceği belirtilirken, on bir ayın sultanı Ramazan’ın tüm güzelliklerini birlikte yaşamak için tüm vatandaşların Fatih Camii yanındaki alana davetli olduğu bildirildi.




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