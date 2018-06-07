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07 Haziran 2018 17:30

Prof. Dr. Sırma Kitap Sokağı’nda okurları ile buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun da ziyarette bulunduğu kitap sokağında iftar sonrası Prof.

Prof. Dr. Sırma Kitap Sokağı’nda okurları ile buluştu

07 Haziran 2018 17:30

Dr. İhsan Süreyya Sırma Sakaryalı okurları ile buluştu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Kitap Sokağı’nda etkinlikler devam ediyor. Kitap Sokağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte iftar sonrası Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Sakaryalı okurları ile buluştu. Sırma’yı kitap sokağında ziyaret eden Başkan Toçoğlu, “Sakarya Üniversitesi’nde birlikte görev yaptığımız çok değerli İhsan Süreyya Sırma hocamız kitap sokağında kitaplarını imzaladı. Hocamızı ziyaret edip hayır duasını aldık. Rabbim kendisine sağlıklı ömür nasip etsin” dedi.


Kitap Sokağı’nın daha çok okumaya vesile olmasını temenni eden Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, “Sakarya’yı seneler öncesinden biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı’nı da çok iyi tanıdığım için kültürel faaliyetlerin ne kadar güzel gittiğini tahmin edebiliyorum. Kitap sokağını ilk kez duyduğumda biraz tuhaf oldum. Ülkemizde sanırım bir ilk. Avrupa’da temalı sokak örnekleri var fakat ülkemizde ilk defa duydum. Kitap Sokağı oldukça güzel bir etkinlik olmuş. İnşallah bu etkinlikler vesilesiyle insanlarımız daha çok okumaya alışır ve seneye daha büyük, daha çok yayınevini bir arada olduğu sokak kurulur” diye konuştu.




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