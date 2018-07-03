Proje kapsamında Acarlar Longozu’na tren hattı gidecek

Proje bölge insanını mutlu etti.

Adapazarı-Karasu-Ereğli-Bartın Demiryolu’nun yakaladığı ivmenin sağladığı mega proje ve yatırımlar ilçenin bulunduğu coğrafyada yatırım hareketliliğine neden olmaya devam ediyor. Demiryolunun henüz daha Söğütlü ve Ferizli bölgesinde çalışmalarını sürdürmesine rağmen, yatırımların Karasu ilçesi merkezli olarak projelendirilmesi bölge insanını mutlu etmeye yetiyor. Geçen yıl Karasu İstasyonu ve Ferizli İstasyonu yapımı ayrıntılarının ortaya çıkmasından sonra bugün de bu demiryolu hattına bağlantı yapması düşünülen demiryolu hatlarının ulaşacağı bölgeler belli olmaya başladı. Ana hattın Tuzla’da yapılacak tren istasyonunda üçe ayrılacağı; birinin Kocaali-Ereğli-Bartın yönüne, birinin Karasu Limanına ve diğerinin de Sakarya Nehri Köprüsü bağlantısı ile Manavpınarı-İhsaniye-Denizköy üzerinden Longoz’a bağlanması projelendiriliyor.

Bölgelerin 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’na da işlenen Tuzla-Acarlar Longozu Demiryolu Hattı’nın bölgenin turizm hareketliliğine önemli katkılar sağlayacağı beklenirken, hattın Camitepe bağlantısının da yapılarak ilçenin ikinci limanına da demiryolu götürülmesi hedefleniyor. Demiryolu hattının Sakarya Nehri üzerinden Manavpınarı’na geçmesi ve devamında da Kaynarca’dan Karasu Tüneli bağlantılı olarak gelip Karadeniz Sahil Yolu’nun ana arterini oluşturan Ekspres Yol ile viyadük bağlantısı önemli geçiş noktası olacak. Karadeniz Sahil Yolu viyadük geçişinin İhsaniye güneyin Manavpınarı kuzeyi hattı paraleli ile Kuzey Marmara Otoyolu yanından Denizköy bağlantısı ile Longoz’a ulaşması gelecek 10 yılın önemli projeleri içinde yer alıyor. Projenin bölgedeki sanayi ve tedarikçi yatırımları artırması bekleniyor.