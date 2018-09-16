Psikolog Şahin: “Okul başarısının artmasına katkı sağlayacak”

Şahin, okul sürecinin rutine girmesi ile birlikte çocuklarda görülen kaygılı davranışların zamanla ortadan kalkacağını belirtti.

17 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim dönemi öncesinde açıklamalarda bulunan Psikolog Miray Şahin, “Okulların başlaması öğrenciler kadar velilerimizin üzerinde heyecan ve kaygı uyandırmaktadır. Yaklaşık üç ay süren yaz tatilinde geçirilen keyifli süreç sonucunda birden sorumluluk duygusuna giren çocuklar, okula başlamayı reddedebilir, alışmakta zorlanabilir ya da uyumsuz davranışlarda bulunabilirler. Çocuklarımızın bu tür kaygılı davranışlar sergilemesi ebeveynleri korkutmamalıdır. Okul sürecinin rutine girmesi ile birlikte çocuklarımızda görülen kaygılı davranışlar zamanla ortadan kalkacaktır. Kaygısı süreç içerisinde devam eden çocuklarımız içinse uzmanlardan destek alınması gerekmektedir” dedi.

Şahin, “Öğretim sürecinde planlı olmak, hedefler belirlemek, adım adım ilerlemek, çocukların küçük başarılarının takdir edilmesi, çocukların kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlanması, çocukların çalışma ortamlarının uygun olması ve ebeveynlerin çocuklar tarafından televizyon, sosyal medya, bilgisayar oyunları gibi teknolojik faaliyetlerin bilinçli kullanılmasına destek olmaları çocukların okul başarılarının artmasına katkı sağlayacaktır. Çocukların okul dersleri dışında sanatsal ve sportif faaliyetlerinde bulunmaları yaş dönemlerine göre büyük önem taşımaktadır. Çocukların katılacağı okul dışındaki faaliyetler zamanlarını verimli kullanmalarına katkı sağlayacak ve yaptıkları çalışmalarda daha verimli olmalarını sağlayacaktır. Çocuklarımız için kontrolsüz teknoloji kullanımını ve boş vakitlerde ne yapacağını bilememe durumunu da ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

Aile Danışma Birimi tarafından düzenlenen okula uyum sorunu yaşayan çocukların ebeveynlerine destek sağlamak için “Okula Uyum Süreci” konu başlığında seminerlerin başladığını belirten Miray Şahin, “Okul döneminin açılması ile birlikte Sosyal Gelişim Merkezlerimizde 7- 14 yaş arası çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak birçok kursumuz faaliyete geçecektir. Adapazarı, Sapanca, Geyve ve Akyazı olmak üzere 4 farklı ilçemizde bulunan Sosyal Gelişim Merkezleri kurslarımızdan ebeveynlerimiz de faydalanabilirler. Aile Danışma Birimi tarafından düzenlenen okula uyum sorunu yaşayan çocuklarımızın ebeveynlerine destek sağlamak için “Okula Uyum Süreci” konu başlığında seminerlerimiz başlamıştır. Aile Danışma Birimi Hizmetlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 40 54 (3714) dahili numaramızdan ya da Sosyal Gelişim Merkezlerimize gelerek detaylı bilgiye sahip olabilirler. Yeni eğitim öğretim hayatında tüm öğrencilerimize ve ailelerine başarılar dileriz” şeklinde konuştu.