Ramazan ayında migrene dikkat

Bayram Kara migren hastalarını uyardı.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Nöroloji Uzmanlarından Uz. Dr. Bayram Kara, Ramazan ayını sağlıklı geçirmek adına bazı noktalara dikkat etmemiz gerektiğini belirtti. Hastaların, oruç tutmasının sağlıkları açısından uygun olup olmadığını mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini hatırlatan Uz. Dr. Bayram Kara, özellikle migren hastalarının, hem içinde bulunduğumuz yaz aylarında hem de açlık karşısında önlem alması gerektiğini söyleyerek, “Beslenme düzenimizi Ramazan ayına uygun hale getirmeliyiz” dedi.

Migren ağrıları karşısında hastaların çaresiz kaldığını dile getiren Uz. Dr. Bayram Kara, iftarla sahur arasında 2 buçuk litre su içilmesi gerektiğini söyleyerek, “İftarda çorba ve salata başta olmak üzere, hafif gıdalar almalıyız. Mutlaka sahura kalkmalıyız. Sahurda çok ağır, yağlı ve tuzlu yiyecekler tercih edilmemeli; daha hafif, kahvaltı tarzı yapılmalıdır. Haşlanmış yumurta, süt ve kuru kayısı gibi tok tutacak, kan şekerini düşürmeyecek yiyecekler tercih edilmelidir. Ayrıca, sık atak yaşayan hastalar günlük atak önleyici ilaçlarını içmeyi ihmal etmesinler. Tüm bunların haricinde en az 6 - 8 saat arası kaliteli uyku uyunmalıdır” diye konuştu.