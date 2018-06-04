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04 Haziran 2018 10:13

‘Ramazan Buluşmaları’ Sakarya ile son buldu

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen ‘Ramazan Buluşmaları’nda son durak Sakarya oldu.

‘Ramazan Buluşmaları’ Sakarya ile son buldu

04 Haziran 2018 10:13


AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen ve çiftçilerin katılımıyla yoğun ilgiyle karşılaşılan etkinliklerinden Ramazan Buluşmaları Sakarya’da devam etti. Bu kapsamda 23 Mayıs’ta Kilis’te başlayan etkinlikler Sakarya’da son buldu.


AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, “Her yıl düzenli olarak yaptığımız, çiftçilerle buluştuğumuz, ürünlerimizi deneme şansı verdiğimiz etkinliklerimiz ‘MF Ramazan Buluşmaları’ ile devam etti. Kilis’te başladığımız ‘Ramazan Buluşmaları’nın altıncısı Sakarya’da gerçekleşti. Sakarya bayimiz Aksal Traktör’ün gerçekleştirdiği iftara 350 kişilik katılım oldu. Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bu etkinliklerde MF show tırı ve üzerine sahne kurulumu ile geleneksel gösterilerin yanı sıra yarışmalar birlikte iftar yemeği yenilerek sona erdi” dedi.


“Her kırmızı Massey Ferguson değildir”


‘MF Ramazan Buluşmaları’nda çiftçilerle buluşacaklarını söyleyen Aşcı “Bildiğiniz gibi tüm yıl boyunca Massey Ferguson olarak çiftçilerimize yönelik pek çok etkinlik düzenlemekteyiz. Bu yıl etkinliklerimize 23 Mayıs’ta Kilis’te başladık, Tokat, Ankara, Konya, Manisa’nın ardından Sakarya’da gerçekleştirdik. Geleneksel hale gelen MF buluşmalarında çiftçiler ile bir araya gelerek eğitimler vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerle vakit geçirmek, satış öncesi ve sonrasında onlardan gelen talepleri dinleyerek Massey Ferguson ürünlerimiz hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Karşılıklı çok değerli yönlendirmeler yapılıyor. Bizlerin özellikle vurgulamak istediği ise her kırmızının Massey Ferguson olmadığı. Massey Ferguson traktör olarak en eski ve ilk akla gelen markalardan biri. Bunun da etkisi ile benzer model isimli farklı markalarda Massey Ferguson görünümlü ve hatta aynı model isimli traktörlerle maalesef karşılaşabiliyor” diye konuştu.




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