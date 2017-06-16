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16 Haziran 2017 16:33

Ramazan etkinliklerinde çocuklara özel etkinlikler sahne alacak

Akyazı Belediyesi’nin 28 Mayıs-23 Haziran arasında düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında iftar sonrası ve teravih namazı sonrasında çocuklara özel Meddah, Hacivat Karagöz ve çeşitli çocuk oyunları ile birlikte tiyatro etkinlikleri sahne alacak.

Ramazan etkinliklerinde çocuklara özel etkinlikler sahne alacak

16 Haziran 2017 16:33


Akyazı Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında 28 Mayıs -23 Haziran arasında Akyazı Çarşı içerisinde hemen her gece düzenlenen programlar aynı hızı ile devam ediyor. Bu gece iftar sonrası ve teravih namazı sonrasında çocuklara özel Meddah, Hacivat Karagöz ve çeşitli çocuk oyunları ile birlikte tiyatro etkinlikleri sahne alacak. Çocuklar için harika bir gece yaşatacak olan Akyazı Belediyesi tüm çocukları iftar sonrasında ve teravih namazı sonrasında Akyazı Çarşı içerisine davet ediyor.




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