Gerçekleşen Akyazı Belediyesi Ramazan etkinliklerine Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Payitaht Abdülhamit dizisi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program ilk olarak Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak başladı. Okumalar sonrasında TEOG sınavından tam puan yapan öğrencilere ve alemlere rahmet adlı kitap konulu Siyer-i nebi yarışması dereceye girenlere Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi ödül verdi.

‘Payitaht Abdülhamit’ dizisi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu Akyazı Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Akyazı’ya gelerek sahnede konuşma yaptı. 15 Temmuz gecesinde köprüde askerlere karşı duran o kahraman halkın içinde olan Ali Nuri Türkoğlu o gece köprü üzerinde yaşadıklarını Akyazılı vatandaşlara anlattı. Türk halkının ne kadar kahraman ve dirayetli olduğuna ve darbeye karşı nasıl dur dediğini anlatan Türkoğlu dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.