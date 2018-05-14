Ramazan Kitap Sokağı için geri sayım başladı

Dini, tarihi, edebi, felsefi ve daha birçok farklı disiplinlere yayılan eserlerle 40 farklı standla Ramazan’da kitapseverlere hizmet sunacak olan Kitap Sokağı’na her yıl Sakaryalı kitap dostlarının büyük bir teveccüh gösteriyor. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, kitapların arasında kısa bir gezinti yapmaya tüm kültür sanat dostlarını davet etti. Bu yıl 35 farklı yazarın katılımıyla imza günü etkinliklerinin ve dinleti programlarının olacağını dile getirdi.

Kitap Sokağı’nın şehrin entelektüel birikimine büyük bir katkı sunduğunu ifade eden İbrahim Aktürk, “Sakarya’da kültürel alanda yaptığımız çalışmalardan biri de Ramazan ayından kurduğumuz Kitap Sokağı oluyor. Her yıl şehrimizde bir klasik haline gelen Kitap Sokağı’na kitapseverlerin gösterdiği ilgi bizleri heyecanlandırıyor. Bu Ramazan ayında da 25 farklı kitapevi ve 5 sahaf 40 standla Kitap Sokağı’nda yer alacak. Şehrimiz entelektüel hafızasına katkı sunacak sokağımıza tüm Sakaryalıları davet ediyorum” DEDİ.

Bu yıl Ramazan Kitap Sokağı’nda imza günleri ve dinleti etkinliklerinin de olacağını açıklamalarına ekleyen İbrahim Aktürk, “35 yazarın katılımıyla iftar sonralarında imza günü etkinliklerimiz olacak. Yine 12 farklı günde dinletilerimizle hemşehrilerimizle buluşacağız. İsmail Kara, Mustafa Özel, Alev Erkilet, Ali Ural, Rabia Brodbeck, Süleyman Uludağ, Ali Haydar Haksal, İhsan Süreyya Sırma, Mario Levi gibi isimlerin yer aldığı değerli isimler Ramazan ayında bizlerle birlikte olacak" diye konuştu.