Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 15:29

Ramazan Kitap Sokağı için geri sayım başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan klasiği haline getirilen ‘Kitap Sokağı’ Ramazan’a hazırlanıyor.

Ramazan Kitap Sokağı için geri sayım başladı

14 Mayıs 2018 15:29


Dini, tarihi, edebi, felsefi ve daha birçok farklı disiplinlere yayılan eserlerle 40 farklı standla Ramazan’da kitapseverlere hizmet sunacak olan Kitap Sokağı’na her yıl Sakaryalı kitap dostlarının büyük bir teveccüh gösteriyor. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, kitapların arasında kısa bir gezinti yapmaya tüm kültür sanat dostlarını davet etti. Bu yıl 35 farklı yazarın katılımıyla imza günü etkinliklerinin ve dinleti programlarının olacağını dile getirdi.


Kitap Sokağı’nın şehrin entelektüel birikimine büyük bir katkı sunduğunu ifade eden İbrahim Aktürk, “Sakarya’da kültürel alanda yaptığımız çalışmalardan biri de Ramazan ayından kurduğumuz Kitap Sokağı oluyor. Her yıl şehrimizde bir klasik haline gelen Kitap Sokağı’na kitapseverlerin gösterdiği ilgi bizleri heyecanlandırıyor. Bu Ramazan ayında da 25 farklı kitapevi ve 5 sahaf 40 standla Kitap Sokağı’nda yer alacak. Şehrimiz entelektüel hafızasına katkı sunacak sokağımıza tüm Sakaryalıları davet ediyorum” DEDİ.


Bu yıl Ramazan Kitap Sokağı’nda imza günleri ve dinleti etkinliklerinin de olacağını açıklamalarına ekleyen İbrahim Aktürk, “35 yazarın katılımıyla iftar sonralarında imza günü etkinliklerimiz olacak. Yine 12 farklı günde dinletilerimizle hemşehrilerimizle buluşacağız. İsmail Kara, Mustafa Özel, Alev Erkilet, Ali Ural, Rabia Brodbeck, Süleyman Uludağ, Ali Haydar Haksal, İhsan Süreyya Sırma, Mario Levi gibi isimlerin yer aldığı değerli isimler Ramazan ayında bizlerle birlikte olacak" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç