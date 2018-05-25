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25 Mayıs 2018 13:07

Ramazan şenlikleri çocukları mutlu etti

Adapazarı Belediyesi tarafından Ramazan ayında farklı mahallelerde düzenlenen Ramazan Şenliklerinin dördüncüsü Camili Mahallesi Çaydanlık Park’ta yapıldı.

Ramazan şenlikleri çocukları mutlu etti

25 Mayıs 2018 13:07


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden güzel gösterilere sahne olan Ramazan şenliğine Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, çocuklar ve mahalle sakinleri katıldı. Hacıvat Karagöz, Aşık ile Maşuk, ateş şov, semazen ve şişme oyun gruplarıyla mutlu olan çocuklara macun, pamuk şekeri ve Osmanlı şerbeti ikram edilen gecede Grup Mübarek tarafından seslendirilen ilahiler katılımcılara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.


Ramazan şenliğine katılan mahalle halkına teşekkür eden Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, “Ramazan ayında mahalle iftarlarımızın yanında farklı mahallelerde düzenlediğimiz şenliklerimize büyük küçük herkesin gösterdiği ilgi bizi de mutlu ediyor. Çocuklarımızın da vakitlerini gönüllerince geçirmeleri için farklı mahallelerde düzenlediğimiz şenlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek”dedi. Çaydanlık Park Sahibi Gökhan Küpçük Başkan Yardımcısı Sezer’e tablo hediye ederek, mahallerinde düzenlenen etkinlikten dolayı Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’ye ve ekibine teşekkür etti.




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