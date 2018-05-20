Ramazan’da Serdivan Trafik Park geç saatlere kadar açık

00’a kadar hizmet veriyor.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Ramazan Ayı’nda çocukların aileleri ile keyifli vakit geçirebilmeleri için Trafik Park’ın sabah saat 09.00’dan gece 23.00’a kadar misafirlerine hizmet verdiği belirtildi. Çocuklar iftar sonrasında eğitim pistindeki pedallı araçlarla trafik kurallarını uygulamalı olarak yerinde öğrenirken park içerisinde yer alan tren ve trambolinde eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor. Oyun grupları ve trafik eğitim alanında çocukların aileleriyle birlikte geç saate kadar eğlendiğini belirten Trafik Park yetkilileri, Ramazan’ın güzelliklerini birlikte yaşamak için tüm vatandaşları Serdivan Trafik Park’a beklediklerini söyledi.