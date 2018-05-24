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24 Mayıs 2018 18:20

Ramazan’da zabıtadan fırınlara sıkı denetim

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle unlu mamul üretim ve satış yerlerine denetimler yaptı.

Ramazan’da zabıtadan fırınlara sıkı denetim

24 Mayıs 2018 18:20


Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde özellikle, kullanılan ve satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartlarına uygunluğunu ve iş yerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeleri kontrol etti. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapması için yoğun gayret gösteren ekipler özellikle iftar sofralarının olmazsa olmazı, Ramazan lezzeti, pide üretimi yapan iş yerlerinde temizlik ve üretim izinlerini sıkı kontrole tabi tuttu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte halkın sağlığını ön planda tutan ve gıda konusuna büyük önem veren ekipler, esnafın daha duyarlı olmasını istedi.


Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içindeki tüm fırınlarda denetimlerde bulunduklarını ve halkın sağlını tehlikeye sokacak, uygun olmayan şartlarda faaliyet gösteren fırınların bulunmadığı bilgisini verdi.




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