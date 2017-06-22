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22 Haziran 2017 16:41

Rektör Elmas TÜBA üyesi seçildi

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Elmas TÜBA üyesi seçildi

22 Haziran 2017 16:41

Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Yürütme Kurulu tarafından TÜBA akademi asli üyesi seçildi.


TÜBA üyelerinin katılımıyla 17 Haziran günü Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi 51’inci Genel Kurulu’nda Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Yürütme Kurulu tarafından TÜBA Akademi Asli Üyeliği’ne seçildi. Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, genel kurulda yaptığı konuşmada; Dr. Muzaffer Elmas, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. Özcan Erel, Yalova Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Güner, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feza Korkusuz ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın YÖK Yürütme Kurulu tarafından Akademi Asli Üyesi seçildiklerini belirterek yeni üyeleri tebrik etti.


Dr. Muzaffer Elmas aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulu ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde bulunan Deprem Danışma Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir.




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