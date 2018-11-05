Rektör Savaşan, SAÜ kalite elçileri ile buluştu

Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesinin kurumsal gelişiminde önemli katkılarda bulunan kalite elçileri ile yemekli bir toplantıda bir araya geldi.

Kalite alanında Türkiye'de öncü üniversitelerden biri olan Sakarya Üniversitesi'nin kalite elçileri, Rektörlük tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, 2018 EFQM Küresel Mükemmellik Ödülünün, kurumsal yönetişimin iyileştirilmesi çabalarında elde edilen mesafenin en son belgesi olduğunu belirterek, ödül süreci de dahil kalite çalışmalarında birimlerinde gösterdikleri özverili çalışmalar ve destekleri dolayısıyla kalite elçilerine teşekkür etti.

Sakarya Üniversitesi'nin Türkiye'de kalite alanında marka haline geldiğini dile getiren Rektör Savaşan, kalite ile ilgili mekanizmaları daha ileriye taşımanın ve kurum kültürü haline getirmenin görevleri olduğunu belirtti. Kalite sürecinin yorucu bir süreç değil, paylaşımcı ve çalışanların memnuniyetini artırıcı bir süreç haline gelmesi gerektiğini belirten Rektör Savaşan, “Bu işin sürdürülebilir kılınması, öncelikle bunu tüm birimlerimizin içselleştirmesiyle mümkün. Üniversitemizde uzun yıllara dayanan kalite süreci devam ediyor. İşin gerçek yükünü çeken hocalarımızı böyle bir programda ağırlamak istedik. Şu ana kadar alınan mesafenin korunması ve bundan sonra daha da ileriye taşınması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, konuşmasının ardından birimlerinde başarılı performans gösteren kalite elçilerine teşekkür belgelerini verdi.