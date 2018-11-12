Rıdvan Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu'na aday adaylık başvuru formunu teslim eden Rıdvan Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan Duran, Türkiye için önemli bir seçimin arifesinde olduklarını belirtti.

Göreve geldiğinde hizmet bayrağını daha yukarıya taşıyabilmek için var gücüyle çalışacağını belirten Duran, "2023 ve 2071 vizyonunu belediyecilikle birleştirerek, şehrimize daha iyi hizmet ve yatırımlar gelmesi için mücadele edeceğiz. Tabi önce Rabbim nasip edecek, sonra parti büyüklerimiz 'olur' verecekler. Bu şehrin çocuğuyum, bu şehri tanıyor, biliyorum. Bugüne kadar belediyecilik ve diğer kamu görevlerinde de fazlasıyla hemhal olduk. İnşallah yine yönetimi hep birlikte yapacağız. Allah nasip eder, Büyükşehir Belediye Başkanı olursak şehrimizin sorunları üzerine birlikte çalışacağız. AK Partili belediyelerimiz, 15 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sakarya'ya hizmet ediyorlar. Önemli birçok başarıya imza attılar. Bu bir hizmet yarışıdır. Öncelikle Rabbim nasip eder, partimiz de uygun görürse, hizmet bayrağını daha yukarı taşımak için sizlerle birlikte var gücümle çalışacağım" dedi.

Şehrin yönetiminde birlik olacağını da vurgulayan Duran, "Hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizi çok daha farklı noktaya taşıyacağız. Bu şehri hep birlikte yöneteceğiz. Sakaryamızı hak ettiği hedeflere birlikte ulaştıracağız. Bugün burada bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Aday adaylığı sürecinde yakından ve uzaktan desteklerini ileten tüm dostlarıma ve hemşehrilerimize şükranlarımı sunarım. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.