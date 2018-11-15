Rıdvan Özüm, AK Gençlerle buluştu

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları aday adayları tanıtım toplantısına adaylar kendilerini tanıttı. Belediye Başkanlığı aday adayı tanıtım toplantısı İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. İl Gençlik Kolları ve aday adaylarının katılımıyla gerçekleşen toplantı da aday adaylarına 5'er dakikalık bir konuşma hakkı tanındı. Toplantı salonunda bulunan gençler ile tek tek selamlaştıktan sonra konuşmasına başlayan Rıdvan Özüm, “Bu kutlu yürüyüş için gecesini gündüzüne katan siz gençlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasına devam eden Rıdvan Özüm, “Belediyecilik bana göre küçümsemek ve başka bir yaklaşım için söylemiyorum ama vekilliğe veya başka bir şeye benzemez. Basit anlamda örnek vererek anlatacak olursam belediyede orkestra da ki gibi aletler var. Bunlar emlak vergisi yani vergi dairesidir. Vergi dairesiyle alakalı konuları bilmeniz gerekir. Vergi dairesinde ne bilinir, emlak vergisi kanunu bilmek gerekir, bunu uygulamak için vergi usulü bilmek gerekir, 2083 sayılı tahsilatı ve daha birçok örneği var bunları bilmek gerekir. Vergi dairesinde ne yapılıyorsa burada o yapılır. İkinci olarak muhasebe ve para yönetimini çok iyi bilmek gerekir. Üçüncüsü insan kaynaklarını iyi ve verimli kullanmak gerekir. Dördüncüsü ise planlamayı iyi yapmak gerekir. Ben hem alaylı yani çalışaraktan geldiğim için hem de okulu ile alakalı gerekli desteği sağladığım için bu konuyla alakalı daha verimli olacağımı düşündüğümden dolayı belediye başkanlığına talip oldum” ifadelerine yer verdi.

Şehir planlamasının önemine de dikkat çeken Özüm, “Yüksek Lisansımı yerel yönetim ve şehircilik anlamında yaptığımda tezimi planlama üzerine gerçekleştirdim. Daha sonra gezdiğim yerlerde planlamanın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bizim şehrimizin, 5 tane şehrin merkezinde olmasına rağmen hala daha planlama ile alakalı gözümüze hitap edecek şekilde yapılmadığı veya planlamanın planlama ruhuna göre eksikleri olduğu görülüyor. 81 ilin çoğunda olmayan nehrimiz var, gölümüz, dağımız, yaylamız ve denizimiz var ama yeterince turistik amaçlı, turizm amaçlı çağ atlayamamış, olması gereken yerlere gelememişiz. Tarım şehri diyoruz, tarım ile alakalı günümüzün şartları olan teknolojik tarıma geçememişiz. Yapılacak, yön verilecek çok iş var” diye konuştu.