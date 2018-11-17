Rıdvan Özüm, AK Parti aday adayları tanıtım toplantısına katıldı

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayları tanıtım toplantısına katılan Rıdvan Özüm, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önümüzdeki demokrasi sınavından da yine tarihi bir başarıyla çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayları tanıtım toplantısı Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplam 12 aday adayı temayül yoklamasından önce gerçekleştirilen toplantı da konuşma yaptı. İlçe Teşkilat Başkanları, Delegeler, belediye başkan aday adayları ve partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantı da aday adaylarına 5 dakikalık bir konuşma hakkı tanındı. Aday adayları harf sıralamışına göre kürsüye çıkarak katılımcılara kendilerini tanıttılar. Toplantıya katılan Rıdvan Özüm yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınmasının yerel yönetimlerden başladığına inananlardan olduğunu söyledi. Adapazarı'nın sorunlarını bildiğini belirten Özüm, şehrin sosyal ve ekonomik refahı için dava arkadaşlarından destek istedi.

Adapazarı teşkilatının her bir mensubuna teşekkür ederek sözlerine başlayan Rıdvan Özüm, "İnsan da meyve veren bir ağaç gibidir, zamanı geldiğinde, birikimlerini insanlığa sunar. Siyaseti, böylesine ulvi bir hizmetin, aracı olarak gördüm. Özellikle, doğup büyüdüğümüz topraklarda, vefa borcu ödemenin yollarından biridir. Bu düşünceyle, 15 yıldır yerel yönetimde görevlerimi şevkle yürüttüm. Lisans eğitimimi, İktisat Fakültesi Bölümü, yüksek lisansımı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bölümü'nde tamamladım. Bu eğitimlerim, özellikle hizmetlerin planlanmasında, insani fayda, şehir estetiği ve bütçe çalışmalarını birlikte yürütmemde etkili oldu. Çalışma hayatımda 16 yıl Maliye Bakanlığı bünyesinde ve 15 yıl belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundum" dedi.

Konuşmasına devam eden Özüm, "Belediye başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm süre içerisinde; belediye başkanı olacak kişinin, vergi mevzuatını iyi bilmesi gerek, belediye başkanı olacak kişinin, muhasebe ve para yönetimini iyi bilmesi gerek, ihale kanunlarını iyi bilmesi gerek, imar hukuk ve planlamayı iyi bilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben kardeşiniz olarak 16 yıl Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yaptığımdan, vergi mevzuatını, muhasebe ve para yönetimini, ihale kanunlarını iyi bildiğime inanıyorum. Kendimi belediyenin en önemli birimlerinden olan imar hukuku ve planlama konusunda eksik gördüğümden, Yüksek Lisans eğitimimi, imar hukuku ve planlamayı içine alan yerel yönetimler ve şehircilik bölümünde tamamladım. Bu eğitim ve tecrübeye sahip olmayan belediye başkanı olamaz mı? Tabi ki olur. Ama sizlere yüce Allah'ımın Kur'an-ı Kerim'de Zumer Suresi dokuzuncu ayetinde buyurduğu gibi 'Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu' suresini hatırlatmak isterim. Takdiri siz değerli dava arkadaşlarıma bırakıyorum" diye konuştu.

"Çözümün bir parçası olduğumu düşünüyorum"

Şehre vefa duygusunu yerine getirmek istediğini ifade eden Özüm, "AK Parti'nin yerel yönetim, misyon ve vizyonunu, bulunduğum yerel yönetime uyarlayarak, vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, duyarlı ve çağın yeniliklerine açık, vizyoner bir yaklaşım sergilemeye çalıştım. Ülkemizin kalkınmasının, yerel yönetimlerden başladığına inananlardanım. Çocukluğumun geçtiği Adapazarı'nda, havasını teneffüs ettiğim şehirde, birlikte yaşadığım insanlarla ortak bir kader birliği içerisindeyim. 15 yıldır üstlendiğim görevler sayesinde, daha yakından ve farkındalık geliştirerek, çözümün bir parçası olduğumu düşünüyorum. Adapazarı'nın geleceğinde etkili olmak, bilgi ve birikimimi, yaşadığım şehrin ve hemşehrilerimin hizmetine sunmak, en büyük arzumdur. Bu görev bilinciyle, ilkeli, adil, disiplinli ve AK Parti'nin yerel yönetimler vizyonunun bir parçası olarak, yaşadığım şehre vefa duygumu yerine getirmek istiyorum. İnsan odaklı bir bakışla, Adapazarı'nda bir şehir kimliği ve aidiyeti oluşturarak, doğup büyüdüğüm şehrin bir yandan ekonomik potansiyelini geliştirirken, 'marka bir şehir' haline gelmesi için gerekli çalışmaları yapmak, hemşehrilerime 'Ben Adapazarlıyım' sözünü gurur duyarak söyletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Çözüm odaklı yönetim sözü"

Çözüm odaklı bir yerel yönetim sözü de veren Rıdvan Özüm, "Yerel yönetimlerin, vatandaşa doğrudan hizmetin gerçekleştirildiği alanlar olduğunun farkında olarak, sizlerle birlikte el ele vererek, konuşarak, iletişime açık çözüm odaklı bir yerel yönetim sözü veriyorum. Yine sizlerle birlikte bir ekip olarak; kent yaşamında, yerel halkın refah seviyesini, yaşam kalitesini ve konforunu yükseltmek için gerekli planlamaları yapmak; sanayi potansiyelini, çağımız teknolojileri ile doğru değerlendirmek suretiyle, İş-Kur, Meslek Eğitim Merkezi ve Belediye işbirliğiyle, gençlerin işsizlik problemini ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu emek gücünü çözmek; şehrimizin doğa ve turizm potansiyelini değerlendirip, çeşitlendirerek, ekonomiyi canlandıracak, sosyal-kültürel hareketliliği sağlayacak bir sinerji oluşturmak; Dünyanın en verimli ovalarından birine sahip şehrimizin, tarım potansiyelini doğru değerlendirmek düşüncesindeyim. Farklılıkları zenginliğimiz olarak gören ve kabul eden, bir siyaset anlayışının temsilcisi olarak, insanı merkeze alan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan, şehrin geleceğini inşa etmek için, bugününü doğru etüd etmenin önemli olduğuna inanan bir vizyonla, gerek eğitimlerim gerek tecrübelerim ışığında, yetkin ve etkin bir yönetim anlayışını hakim kılarak, Adapazarı'nı geleceğe taşımak için planladığım projeleri hayata geçirmek en büyük arzumdur" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki demokrasi sınavından tarihi başarıyla çıkacağımıza inanıyorum"

Özüm sözlerini şu şekilde tamamladı; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önümüzdeki demokrasi sınavından da yine tarihi bir başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Siyaseti, bir bayrak yarışı olarak görüyorum. İçinde bulunduğum siyasi terbiyenin de, bu bakış açısını benimsediğini biliyorum. Adapazarı'nın sorunlarını bilen bir kardeşiniz olarak şehrimizin sosyal ve ekonomik refahı için siz değerli dava arkadaşlarımdan desteklerinizi bekliyorum."

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.