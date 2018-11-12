Rıdvan Özüm, belediye başkanlığı aday adaylığını açıkladı

Adapazarı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı olan Rıdvan Özüm, Adapazarı Belediye Başkan aday adaylığı çalışmalarına basınla buluşarak başladı. Özüm, toplantıda projelerini ve hedeflerini gazeteciler ile paylaştı. Özüm, “İnsan da meyve veren bir ağaç gibidir, zamanı geldiğinde birikimlerini insanlığa sunar. Siyaseti, böylesine ulvi bir hizmetin aracı olarak gördüm. Özellikle doğup büyüdüğümüz topraklara vefa borcumuzu ödemenin yollarından biridir. Bu düşünceyle, 15 yıldır yerel yönetimde görevlerimi şevkle yürütüyorum” dedi.

Ülkenin kalkınmasının, yerel yönetimlerden başladığına inandığını söyleyen Özüm, “Çalışma hayatımda 16 yıl Maliye Bakanlığı bünyesinde ve 15 yıl Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm süre içerisinde başarılı bir bütçe ve gelir-para yönetimi gerçekleştirerek, plansız borçlanmadan uzak bir yapı kurmaya çalıştım. AK Parti'nin yerel yönetim misyon ve vizyonunu, bulunduğum yerel yönetime uyarlayarak, vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, duyarlı ve çağın yeniliklerine açık, vizyoner bir yaklaşım sergilemeye çalıştım. Ülkemizin kalkınmasının, yerel yönetimlerden başladığına inananlardanım” diye konuştu.

Özüm, “Adapazarı'nın geleceğinde etkili olmak, bilgi ve birikimimi, yaşadığım şehrin ve hemşehrilerimin hizmetine sunmak en büyük arzumdur. Bu görev bilinciyle, ilkeli, adil, disiplinli ve AK Parti'nin yerel yönetimler vizyonunun bir parçası olarak, yaşadığım şehre vefa duygumu yerine getirmek düşüncesindeyim. İnsan odaklı bir bakışla, Adapazarı'nda bir şehir kimliği ve aidiyeti oluşturarak, doğup büyüdüğüm şehrin bir yandan ekonomik potansiyelini geliştirirken, marka bir şehir haline gelmesi için gerekli çalışmaları yapmak, hemşehrilerime ‘Ben Adapazarlıyım' sözünü gurur duyarak söyletmek istiyorum” şeklinde konuştu.