Rıdvan Özüm, dur durak bilmiyor

Ürettiğimiz işlerle gönülleri fethetmeye talibiz” dedi.

Hemşehri dernekleri, STK temsilcileri ve muhtarların yoğun katılımlarıyla aday adaylığı başvuru formunu AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığına vererek Belediye Başkanı aday adayı olan Rıdvan Özüm, resmi müracaatının ardından temaslarına hız verdi. Özüm, seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak basın kuruluşlarını ziyaret eden Özüm, ardından Baro Başkanı Av. Abdurrahim Burak'ı da ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Şehrin tanınmış iş adamlarından Ali Dünya'yı da ziyaret eden Özüm daha sonra Adapazarı Mahalle Muhtarları ile buluştu. Programın devamında ise Solaklar Mahallesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Rıdvan Özüm, mahalle sakinleri ile sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

"Belediye yönetmeyi orkestra şefinin, orkestrasını yönetmesine benzetiyorum"

Belediye yönetimini bir orkestra şefinin, orkestrayı yönetmesine benzettiğini söyleyen Rıdvan Özüm, "Yaklaşık 15 yıldır Adapazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Milletin menfaatine olan işlere imza attığımızı düşünüyorum. Ben belediye yönetimini bir orkestra şefinin, orkestrayı yönetmesine benzetiyorum. Orkestra şefi gibi hareket ederek milletin gönlüne girecek, kalbini fethedecek işler yapacağız. Yaşadığım şehre vefa borcum olduğunu düşündüğüm için bu yola çıktım. Hep birlikte Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi.

"Belediye demek hizmet demek”

Özüm konuşmasının devamında, "Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet odaklı olacak. Belediyeler; birer vergi dairesi, muhasebe, para yönetimi, ihale birimlerinin, insan kaynaklarının yönetimi ve şehir planlamasıdır. Belediyecilikte daha kaliteli işler yapalım, verimli çalışalım diye Yüksek Lisans eğitimini belediyecilik alanında tamamladım. Teorik eğitimin ardından önceliklerimizi tespit ettik. Toplum yararını öncelikleyen projelerimizi hazırladık. Sizlerin desteği ve duaları parti büyüklerimizin takdiri ile inşallah aday gösterilirsek projelerimizi kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.

Rıdvan Özüm'e gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında, aday adaylığının hayırlı olması ve çalışmalarında başarılar dilendi.