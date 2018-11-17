Rıdvan Özüm, ziyaretlerini sürdürüyor

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, Adapazarı'ndan Türkiye'ye büyük destek vereceklerini söyledi.

Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Özüm, Uzun Çarşı esnaflarıyla sohbet etti. Özüm Tarihi çarşıda yıllardır esnaflık yapan Özcan Toplan ve Orhan Camii emekli imam hatibi Hasan Çokak ile bir araya geldi. Programının devamında ise iş adamı Hamdi Kılıçarslan'ı da ziyaret eden Özüm, süreçle alakalı istişarelerde bulundu. Basın kuruluşu ziyaretlerini de devam ettiren Özüm, daha iyi, daha kaliteli, insana yarışır hizmet imkanları için durmadan çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretlerde konuşan Özüm, “Halkımıza hizmet etmeyi en itibarlı makam olarak gören AK kadrolarla yeni Türkiye yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Adapazarı'ndan Türkiye'ye büyük destek vereceğiz. İnsana hizmeti, sorun çözdükçe anlam kazanan siyaseti, ulvi bir görev olarak gördüm. Daha iyi, daha kaliteli, hizmet için durmadan çalışıp, projeler üreteceğiz. Yılmadan, usanmadan yeni Türkiye'yi anlatmaya devam edeceğiz. Adapazarı'nın modern ve marka şehir olması için bilgi ve birikimimi; yaşadığım şehrin ve hemşehrilerimin hizmetine sunmak en büyük arzumdur. Bu görev bilinciyle; ilkeli, adil, disiplinli ve AK Parti'nin yerel yönetimler vizyonunun bir parçası olarak, yaşadığım şehre vefa borcumu ödemek istiyorum. Bugüne kadar milletimizin teveccühü ile her seçimden zaferle çıktık. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinden de alnımızın akı ile çıkacağımıza inancım tam. AK Parti'nin millet odaklı siyasetinin parçası, şehrimin hizmetkarı olabilmek için dua ve desteklerinizi istiyorum” dedi.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Rıdvan Özüm'e, aday adaylığı sürecinde başarılar dilendi.