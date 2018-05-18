Roman kadınlara yönelik istihdam çalışmaları düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Adapazarı Kaymakamlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliği ile Sakarya’da Yaşayan Roman Kadın ve Ailelerine Yönelik İstihdam Çalışmaları düzenlendi. Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi’nde gerçekleşen çalışmada KADEM Sakarya Temsilcisi Fatma Zehra Toçoğlu, Adapazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Kantarcı, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Vedat Tezbiten, Sakarya İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya yer aldı.

KADEM’den konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verild: “Sakarya, farklı kültürleri, çeşitli etnik kökenleri bir arada barındıran çok kültürlü bir şehir özelliği taşımaktadır. Sivil toplum kuruluşları olarak yerelde mevcut ihtiyaç alanlarını belirlemek, sorunları tespit etmek ve çözüme yönelik uygulamalar geliştirmek bizlerin görevidir. 2016 yılında başladığımız ‘Suriyeli Sığınmacı Kadın ve Ailelerine Yönelik Toplumsal Entegrasyon’ Projemiz ile 50 sığınmacı kadına Türkçe dil eğitimleri, uyum seminerleri, meslek edindirme kursları düzenledik. Kurslara katılan kadınlarımıza istihdam olanakları sunduk."

"Bu yıl da Roman Kadın ve Ailelerine Yönelik İstihdam Çalışmaları’na başlıyoruz. Roman vatandaşların sosyo-ekonomik entegrasyonu nasıl sağlanır? sorusundan hareket ederek, Sakarya ilinde yaşayan roman kadınların istihdamının sağlanması konusunda çeşitli tespitler yapmakta, konuya ilişkin çalışmalar yürütmekteyiz. Projemiz; Roman kadınların sosyal statülerini artırmayı hedeflemekte, ailelerin birlikteliğini önceleyerek toplumsal sorunlara çözüm aramakta ve toplumsal uyumlarına katkı sağlamayı amaç edinmektedir."

"Projemiz ile birlikte Roman Kadınlar için eğitim atölyeleri başlığı altında kişisel gelişim seminerleri, aile eğitimleri, uyum seminerleri, mesleki ve bilgilendirici eğitimler düzenleyeceğiz. Yine aynı eğitim grubumuza yönelik hobi ve meslek edindirme kursları vererek Roman Kadınlara yönelik istihdam çalışmalarına katkı sağlayacağız. Cilt Bakım Hizmetleri ve Kadın Bluz Dikimi olarak belirlediğimiz iki mesleki eğitim kursumuzu haftanın 5 günü toplam 40 saat olarak vermeyi planlamaktayız. Katılacak kursiyerlere, katıldıkları her tam fiili kurs günü için, kursiyer zaruri gideri ödeyerek kadınlarımızın katılımlarını kolaylaştıracağız. Sakarya Yenikent Halk Eğitim Müdürlüğü ve Çamyolu Sosyal Dayanışma Merkezi(SODAM) destekleri ile birlikte yürüteceğimiz bu proje ile birlikte toplumsal birliktelik ve uyuma katkı sağlayacak, çalışma hayatı için dezavantajlı gözüken kadınların istihdam edilebilirliklerini artıracağız."