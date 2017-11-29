Roof 264 otel Aralık ayında Sakarya’da hizmete girecek

’Yeni Nesil Konaklama’ sloganıyla Sakarya’nın ilk ’Smart Otel’ konseptine sahip olan Roof 264 Hotel & Suites yöneticileri, yeni yatırımları hakkında bilgi vermek ve oteli tanıtmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Yöneticiler toplantıda, ’Smart Otel’ konsepti gereği otelin kullanıcı dostu, pratik ve modern bir mimariye sahip olacağını belirtti. 2 bin metrekare alan üzerine tesis edilen otelin Aralık 2017’de hizmete girmesi planlanıyor. İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Adatepe İş Merkezi’nin 3’üncü katında yer alan otelde; 16 ekonomik, 24 deluxe balkonlu, 1 junior süit ve 1 de corner suit olmak üzere son teknolojik ürünlerle dizayn edilmiş 42 oda bulunmakta.

Otel hakkında birtakım bilgiler veren Roof 264 otel işletmecisi ve Turizm Yatırım ve İşletme Uzmanı Mehmet Yüce, "Burada toplanma amacımız sizlere yeni projemiz olan Roof 264 otelimizi tanıtmaktır. Bu projeye başlarken hedefimiz; bölgemizde faaliyet gösteren onlarca otel işletmesinden farklı bir konsept ortaya koymak ve geliştirmekti. Uzun bir proje planlama süreci ve taslak çalışmalardan sonra ’Yeni Nesil Konaklama’ sloganıyla Sakarya’nın ilk ’Smart Otel’ konseptini Aralık 2017 tarihinde açmayı hedefliyoruz. Sizlere projemizden kısaca bahsetmek istiyorum. Otelimiz şu an bulunduğumuz Adatepe İş merkezinin 3. katında yer almaktadır. İsminden de anlaşılacağı üzere çatı katında yer alan 2 bin metrekare alan üzerinde tesis edilmiştir. Otelimizde; 16 ekonomik, 24 deluxe balkonlu, 1 junior süit ve 1 de corner suit olmak üzere 42 oda bulunmaktadır. Odalarımız ve misafir kullanım alanları son teknolojik ürünlerle dizayn edilmiştir. ’Smart Otel’ konsepti gereği otelimiz; kullanıcı dostu, pratik ve modern bir mimariye sahiptir" dedi.

Yüce, "Bir şehir otelinde günümüz şartlarında konaklama hizmeti almak isteyen bir misafirin tüm beklentilerini en ekonomik şartlarla sunmaya hazırlanıyoruz. Bu hizmetleri ekonomik bir şekilde misafirlerimize sunarken, bir şehir otelinde temel beklenti olan, en iyi uyku, en temiz otel, en güleryüzlü misafir hizmetini de standartlarımıza ekliyoruz. Otel işletmelerinin en büyük gider kalemleri olan personel ve enerji giderleri bu konsept sayesinde minimize edilmiş ve karlılığın maksimum seviyeye çıkması hedeflenmiştir. Lakin unutulmamalıdır ki; bütün bu planlamalar nitelikli ve profesyonel bir ekiple başarılabilir. Biz de bu düşüncelerle en iyi konaklama hizmetini sunacak; alanında uzman, güler yüzlü bir ekip oluşturduk. Oluşturduğumuz bu konseptin otel misafirleri tarafından tercih edileceğini ve konseptimizin ülkemizde yaygınlaşacağını umuyoruz" diye konuştu.