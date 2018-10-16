Rüstemler-Küçüksöğütlü Mahalleleri yeni yüzüne kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Söğütlü'ye bağlı Rüstemler-Küçüksöğütlü mahalleleri arasındaki 200 metrelik yol asfaltlanarak yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin için Yenileniyor' sloganıyla başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Söğütlü'ye bağlı Rüstemler-Küçüksöğütlü mahalleleri arasında yer alan bin 200 metre uzunluğundaki yol bin 500 ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi. Ulaşımlar konforlu ve rahat hale dönüştü. Küçüksöğütlü Mahalle Muhtarı Ahmet Baydur, çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini ileten Küçüksöğütlü Mahalle Muhtarı Ahmet Baydur, “Bozulan yollarımıza asfalt atıldı. Önümüzdeki kış aylarında yağmurdan, çamurdan, kardan çok fazla etkilenmeden yollarımızda gidip geleceğiz. Güzel bir hizmet oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.