Sağlık çalışanlarına şiddete karşı hastanelerde bekçi dönemi

Sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla bir dizi tedbirler alacaklarını ve bunları ivedilikle uygulamaya koyacaklarını belirtmişti. Türkiye genelinde bir süre önce sokaklarda devriye atmaya başlayan bekçiler, sağlıkta şiddet olaylarının engellenmesi için tüm hastanelerde nöbet tutmaya başladılar.

Bekçiler, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirmesi amacıyla; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak üzerinde devriye görevlerini başarılı bir şekilde yürütüyorlar. Bekçiler artık sağlıkta şiddet olaylarının engellenebilmesi ve hizmetlerin daha huzurlu ve güvenli ortamda verilebilmesi amacıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Korucuk Devlet Hastanesi’nde alınmış güvenlik tedbirlerine ilave olarak görevlendirildi.

Öte yandan, bekçiler Adapazarı ilçesinde trafiğe kapalı alan olan ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Çark Caddesi’nde de devriye görevlerine başladılar.