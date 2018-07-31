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31 Temmuz 2018 10:35

Sağlık çalışanlarına şiddete karşı hastanelerde jandarma dönemi

Son yıllarda artan sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek amacıyla artık hastane polislerinin yanı sıra jandarma da 24 Temmuz tarihinden itibaren görev yapmaya başladı.

Sağlık çalışanlarına şiddete karşı hastanelerde jandarma dönemi

31 Temmuz 2018 10:35

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de (SEAH) başlayan uygulamaya sağlıkçı ve vatandaşlardan tam destek geldi.


Sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla bir dizi tedbirler alacaklarını ve bunları ivedilikle uygulamaya koyacaklarını belirtmişti. Buna istinaden 24 Temmuz tarihi itibariyle şiddet olaylarının yoğunlukla yaşandığı Kamu Hastanelerinin acil servislerinde polis ve özel güvenliğin yanı sıra jandarma ekipleri de 24 saat esasına göre görev almaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının önlenmesinde caydırıcı unsur olması nedeniyle böyle bir uygulamaya geçildiği ifade edildi.



Hastanelere 1 uzman çavuş ve 1 er görevlendirildi


Jandarma Genel Komutanlığı da hayata geçirilen uygulamayla ilgili olarak, 24 Temmuz 2018 tarihi ‘Kamu Hastanelerinde Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi’ konulu emir yazısında, son zamanlarda meydana gelen şiddet olayları nedeniyle kamu hastanelerinde polis ve özel güvenliğin yanı sıra, bir uzman çavuş ile bir erin de görevlendirilmesi talimatını verdi. Konuyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlıklarına gönderilen yazıda, kamu hastanelerinde görev yapacak olan söz konusu personelin, görev yerlerinde resmi kıyafetlerle bulunacağı belirtildi.


Yanlarında tabanca, kelepçe ve jop da bulunduracak askerlerin kamu hastanelerinin acil polikliniğinde bulunan polis noktasında bulunacak ve herhangi bir şiddet olayında polisle birlikte hareket edecek.


Öte yandan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı.




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