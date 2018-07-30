Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Sağlık personeli ve vatandaşlara yönelik gerçekleşen yürüyüşe; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Azizi Öğütlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, Başkan Yardımcısı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez katıldı. Hareketli yaşamı teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yürüyüşe katılanlar arasında kurayla belirlenen beş kişiye bisiklet hediye edildi.

Bisikletlerin hediye edilmesi esnasında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hareketsiz yaşamın modern toplum için en önemli sağlık problemi olduğuna dikkat çekerek, “Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık dörtte biri, diyabetin ve kalp hastalıklarının üçte birinin ana nedeninin hareketsizlik olduğu düşünülmektedir. Çünkü fiziksel aktivite organlarımızın ve vücudumuzun beslenmesi, hipertansiyonun önlenmesi, ruh sağlığımızın gelişmesi için önemlidir. Bu anlamda hayatımızda hareketi yaşamı yaygınlaştıracak uygulamaları artırmalıyız” dedi.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü’nün ardından konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey ise, gelecek nesillere yapılacak en önemli yatırımlardın birinin fiziksel aktivitelerin artırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu belirterek, “Hareketsiz yaşamla mücadele etmek bireysel değil toplumsal bir sorundur. Bu amaçla halkımızı ve gelecek nesillerin teminatı çocuklarımızı bilinçlendirerek yaşam tarzı edindirmek başlıca görevimizdir. Her birimizi evimizde, işyerinde, ofiste basit egzersizler yaparak, kısa mesafeleri yürüyerek, asansör yerine merdiveni tercih ederek, mümkün ölçüde araba yerine bisikleti tercih ederek beden ve ruh sağlığımızı koruyucu basit hareketler yapabiliriz” diye konuştu.

Program bisiklet dağıtımının ardından sona erdi.