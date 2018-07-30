Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 13:00

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser ve Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Birimi tarafından Kent Park’ta “Sağlık İçin Hareket Et” yürüyüşü düzenlendi.

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

30 Temmuz 2018 13:00


Sağlık personeli ve vatandaşlara yönelik gerçekleşen yürüyüşe; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Azizi Öğütlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, Başkan Yardımcısı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez katıldı. Hareketli yaşamı teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yürüyüşe katılanlar arasında kurayla belirlenen beş kişiye bisiklet hediye edildi.


Bisikletlerin hediye edilmesi esnasında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hareketsiz yaşamın modern toplum için en önemli sağlık problemi olduğuna dikkat çekerek, “Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık dörtte biri, diyabetin ve kalp hastalıklarının üçte birinin ana nedeninin hareketsizlik olduğu düşünülmektedir. Çünkü fiziksel aktivite organlarımızın ve vücudumuzun beslenmesi, hipertansiyonun önlenmesi, ruh sağlığımızın gelişmesi için önemlidir. Bu anlamda hayatımızda hareketi yaşamı yaygınlaştıracak uygulamaları artırmalıyız” dedi.


İl Sağlık Müdürü Öğütlü’nün ardından konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey ise, gelecek nesillere yapılacak en önemli yatırımlardın birinin fiziksel aktivitelerin artırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu belirterek, “Hareketsiz yaşamla mücadele etmek bireysel değil toplumsal bir sorundur. Bu amaçla halkımızı ve gelecek nesillerin teminatı çocuklarımızı bilinçlendirerek yaşam tarzı edindirmek başlıca görevimizdir. Her birimizi evimizde, işyerinde, ofiste basit egzersizler yaparak, kısa mesafeleri yürüyerek, asansör yerine merdiveni tercih ederek, mümkün ölçüde araba yerine bisikleti tercih ederek beden ve ruh sağlığımızı koruyucu basit hareketler yapabiliriz” diye konuştu.


Program bisiklet dağıtımının ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç