Şaha kalkan traktörde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Olay, Akyazı ilçesi Yeniköy yolunda meydana geldi. İddialara göre, Mustafa K. idaresindeki kum yüklü traktörün yokuş çıkarken fazla yük yüklenmesi nedeniyle traktör şaha kalktı. Meydana gelen kaza sonrası sürücü Mustafa K. traktör ile romörk arasına sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Grup amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.