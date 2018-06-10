Sahur vakti çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, Hendek ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde sahur vaktinde Serap K.’ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangın tek katlı evin yanında bulunan iki katlı binaya da sıçradı. Evde sahuru bekleyen aileler büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Serap K.’ya ait tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı iki katlı binada ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.