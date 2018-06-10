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10 Haziran 2018 14:22

Sahur vakti çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sahur vaktinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı iki katlı binada ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Sahur vakti çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

10 Haziran 2018 14:22


Yangın, Hendek ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde sahur vaktinde Serap K.’ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangın tek katlı evin yanında bulunan iki katlı binaya da sıçradı. Evde sahuru bekleyen aileler büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Serap K.’ya ait tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı iki katlı binada ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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