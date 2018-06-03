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03 Haziran 2018 17:34

Sahur vakti kayınbiraderi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sahur vaktinde çıkan kavga sonucu kayınbiraderi tarafından bıçaklanan Muharrem Viran hayatını kaybetti.

Sahur vakti kayınbiraderi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

03 Haziran 2018 17:34


Olay, gece saat 03.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Ekrem Bayramoğlu Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Muharrem Viran (37) ile kayınbiraderi M.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sahur vaktinde tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kayınbirader M.A., Muharrem Viran’ı bıçakladı. Muharrem Viran aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybederken, boğuşma esnasında kayınbirader M.A. ise bacağından yaralandı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Viran’ın cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı. Bacağından yaralanan M.A. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tedavisi sonrasında polis ekiplerince gözaltına alındı.


M.A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Muharrem Viran, Arifiye Neviye Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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