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31 Temmuz 2018 17:18

Sakarbaba Caddesi yeni yüzüne kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlattığı dönüşüm çalışmalarında Sakarbaba Caddesi’nde asfalt serim işlemleri tamamlandı.

Sakarbaba Caddesi yeni yüzüne kavuştu

31 Temmuz 2018 17:18


Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezi ve 16 ilçe grup yolunda ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlattığı dönüşüm çalışmaları bir bir tamamlanıyor. Son olarak Erenler Sakarbaba Caddesi’nde dönüşüm projesi başlatan Büyükşehir, 2 bin 500 metrelik arteri yenileyerek yeni yüzüne kavuşturdu. Arterde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Erenler’de bölgenin en önemli güzergahlarından biri olan Sakarbaba Caddesi’nde yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. 2 bin 500 metre uzunluğundaki caddenin deforme olan asfaltının tamamını kaldırdık. 3 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Şimdi ise rögar kapaklarının yol kotuna getirilmesinin ardından çizgilerimizi çekecek ve artere son halini vermiş olacağız. Hem şehrimize hem de bölgede ikamet eden vatandaşlarımıza dönüşüm çalışması hayırlı olsun” dedi.




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