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26 Temmuz 2018 13:52

Sakarbaba Caddesi yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Sakarbaba Caddesi yenileniyor

26 Temmuz 2018 13:52


‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan cadde yenileme çalışmaları kapsamında Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Adnan Menderes Caddesi ile Sakarbaba Türbesi arasındaki yolda yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada, “Adnan Menderes Caddesi ile Sakarbaba Türbesi arasındaki yolda yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. İlk olarak 27 Temmuz Cuma günü 21.00’la 6.00 arası Adnan Menderes Caddesi’nden Sakarbaba Türbesi’ne olan istikamette çalışmalar yapılacaktır. 28 Temmuz Cumartesi günü ise 21.00’dan 6.00’a kadar Sakarbaba Türbesi’nden Adnan Menderes Caddesi güzergahında çalışmalar gerçekleştirilecektir. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına trafiğin alternatif güzergahlardan sağlanması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz” denildi.




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