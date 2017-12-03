Sakarya 8 yılda, 2 milyar 150 milyonluk yatırımla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar ve Zafer Poyraz’ın hazır bulunduğu ziyarette Büyükşehir Belediyesi eliyle Sakarya’da hayata geçirilen yatırımlar masaya yatırıldı. Başkan Toçoğlu, Sakarya’yı 2 milyar 150 milyonluk yatırımla buluşturduklarını dile getirdi.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya’yı Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Yardımcımıza Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkıda bilgiler verdik. 8 yılda Sakarya’ya 2 milyar 150 milyonluk yatırım yaptık. Ulaşım, çevre, enerji, altyapı, kültür gibi yatırımlarımız var. İnşallah Sakarya için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Bir yandan da partimizi 2019 seçimlerine hazırlayacak ve 2023 hedeflerine başarıyla ulaştıracak adımlar atacağız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, “Bugün Sakarya’da belediyemizi ziyaret ettik. Çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, belediye başkanlığında tecrübeli bir isim. Hamdolsun Sakarya her alanda ciddi bir gelişme kaydediyor. Ama biz daha fazlasına talip olacağız ve daha fazla üreteceğiz. Bizim belediyecilik anlayışımız budur. Hem çalışacağız hem daha fazla üreteceğiz hem de şehirlerimizi, doğamızı koruyacağız. Halkımızla bir olacağız. 2019’a en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.